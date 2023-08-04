Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Салтанат Бакаева примерила образ Барби и восхитила поклонников

Опубликовано:

Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева решила не отставать от мировых трендов и поделилась на своей странице в Instagram кадрами в образе куклы Барби.

Для образа Барби Салтанат перевоплотилась в блондинку и примерила несколько розовых париков.

В публикации казахстанская знаменитость призналась, что сама осталась в восторге от проделанной работы.

"Мне понравилось экспериментировать с образами! Через эти перевоплощения я как будто лучше и глубже узнала себя и свой внутренний мир! Да и в процессе из-за адреналина испытываешь нереальные эмоции! Может, поэтому я и выбрала профессию актрисы", - призналась Салтанат.

Подписчики поддержали девушку и в комментариях осыпали комплиментами.

"Настоящая барби", "Как прекрасно получилось", "Омайгад, омайгад", "Куколка", "Очень красивая", - гласят комментарии под публикацией.

Отметим, 35-летняя актриса - мама четверых детей. Младшего сына Салтанат родила в январе прошлого года.

А в мае этого года поклонники Бакаевой заподозрили ее в новой беременности - такими предположениями они поделились под фотографиями из Европы, где Салтанат отдыхала вместе с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031219-saltanat-bakaeva-primerila-obraz-barbi-i-voshitila-poklonnikov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.