Салтанат Бакаева примерила образ Барби и восхитила поклонников

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева решила не отставать от мировых трендов и поделилась на своей странице в Instagram кадрами в образе куклы Барби.

Для образа Барби Салтанат перевоплотилась в блондинку и примерила несколько розовых париков.

В публикации казахстанская знаменитость призналась, что сама осталась в восторге от проделанной работы.

"Мне понравилось экспериментировать с образами! Через эти перевоплощения я как будто лучше и глубже узнала себя и свой внутренний мир! Да и в процессе из-за адреналина испытываешь нереальные эмоции! Может, поэтому я и выбрала профессию актрисы", - призналась Салтанат.

Подписчики поддержали девушку и в комментариях осыпали комплиментами.

"Настоящая барби", "Как прекрасно получилось", "Омайгад, омайгад", "Куколка", "Очень красивая", - гласят комментарии под публикацией.

Отметим, 35-летняя актриса - мама четверых детей. Младшего сына Салтанат родила в январе прошлого года.

А в мае этого года поклонники Бакаевой заподозрили ее в новой беременности - такими предположениями они поделились под фотографиями из Европы, где Салтанат отдыхала вместе с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031219-saltanat-bakaeva-primerila-obraz-barbi-i-voshitila-poklonnikov/