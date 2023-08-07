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Балжан Бидаш поддержала популярный тренд в соцсети и появилась в образе Барби (видео)

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU", супруга отечественого актера Жахана Утаргалиева Балжан Бидаш повторила образ Барби и вызвала умиление и восхищение своих фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Балжан поддержала популярный тренд и появилась в образе куклы Барби. Старания певицы фанаты оценили по заслугам, отметив, что преображение артистки вышло очень удачным.

В коротком ролике, в котором Балжан повторяет движения куклы под нашумевшую песню Barbie Girl группы Aqua, артистка появляется в разных нарядах и с разным цветом волос.

"Ну вот настоящая Барби! А то некоторые совсем непохожи", "Надо признать, что у Балжан видео получилось лучше всех", "Кажется, Барби была создана, глядя на тебя", "Сколько смотрю роликов, но больше всех Балжан понравилась, вот так надо снимать", - отметили фолловеры.

Ранее Салтанат Бакаева также примерила образ Барби и восхитила поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031473-balzhan-bidash-podderzhala-populyarnyy-trend-v-sotsseti-i-poyavilas-v-obraze-barbi-video/

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