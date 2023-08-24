Ставшая блондинкой жена "султана Сулеймана" удивила фанатов

Бергюзар Корель. Фото: instagram.com/berguzarkorel

Турецкая актриса Бергюзар Корель, известная по сериалу "Тысяча и одна ночь", сменила имидж и стала блондинкой. Супруга актера Халита Эргенча удивила фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Актриса показала свое преображение, опубликовав новые фотографии в Instagram. Фанаты заявили, что ждут с нетерпением новый сериал с участием своей любимицы, понимая что актриса кардинально сменила имидж ради роли. Сама актриса рассказала, что ее героиню зовут Неслихан.

"Тебе очень идет, очень", "Мы с нетерпением ждем и верим, что каждая твоя работа будет великолепней предыдущей в тысячу раз", "Светлые волосы тебе к лицу, Неслихан", - отметили фанаты.

Напомним, в октябре 2021 года супруга Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", устроила праздник в честь будущей дочери перед ее рождением.

Когда девочке исполнилось 40 дней, Бергюзар Корель разместила в Сети фото из роддома, рассказав, что третья беременность далась ей нелегко. А в январе 2022 года турецкие СМИ сообщили о переезде звездной пары из Турции в Великобританию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033758-stavshaya-blondinkoy-zhena-sultana-suleymana-udivila-fanatov/