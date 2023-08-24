Ставшая блондинкой жена "султана Сулеймана" удивила фанатов
Опубликовано:
Турецкая актриса Бергюзар Корель, известная по сериалу "Тысяча и одна ночь", сменила имидж и стала блондинкой. Супруга актера Халита Эргенча удивила фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.
Актриса показала свое преображение, опубликовав новые фотографии в Instagram. Фанаты заявили, что ждут с нетерпением новый сериал с участием своей любимицы, понимая что актриса кардинально сменила имидж ради роли. Сама актриса рассказала, что ее героиню зовут Неслихан.
"Тебе очень идет, очень", "Мы с нетерпением ждем и верим, что каждая твоя работа будет великолепней предыдущей в тысячу раз", "Светлые волосы тебе к лицу, Неслихан", - отметили фанаты.
Напомним, в октябре 2021 года супруга Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", устроила праздник в честь будущей дочери перед ее рождением.
Когда девочке исполнилось 40 дней, Бергюзар Корель разместила в Сети фото из роддома, рассказав, что третья беременность далась ей нелегко. А в январе 2022 года турецкие СМИ сообщили о переезде звездной пары из Турции в Великобританию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033758-stavshaya-blondinkoy-zhena-sultana-suleymana-udivila-fanatov/