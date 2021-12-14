"Ангелочек": дочери "султана Сулеймана" исполнилось 40 дней

Бергюзар Корель с дочерью Лейлой. Фото: instagram.com/berguzarkorel

Супруга известного турецкого актера Халита Эргенча, звезды "Великолепного века", сыгравшего роль султана Сулеймана, сообщила, что их малышке Лейле исполнилось 40 дней. Это третий ребенок в их семье, фанаты пожелали крепкого здоровья маме и девочке, передает NUR. KZ.

"40 дней", - лаконично подписала фотографии Бергюзар Корель в Instagram.

Трогательные кадры из роддома не оставили равнодушными ее подписчиков. На родах присутствовал сам "султан Сулейман". Любящий муж придал супруге сил свой поддержкой. Актриса рассказывала, что третья беременность далась ей нелегко.

Фанаты пожелали крохе долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также быстрого восстановления ее маме.

"Пусть сбудутся мечты", "Благословения для Лейлы и тебя", "Отпразднуем и ее 40 лет вместе", "Пусть счастье вашей семьи будет вечным", "Какие сердечные фотографии", "Лейле здоровья и счастья, пусть на ее пути встречаются только прекрасные люди", "Какая ты красивая", "Ангелочек", - отметили подписчики, в числе которых много звездных коллег.

Отметим, что родители не стали скрывать пол ребенка до родов и рассекретили его во время грандиозного праздника, который 39-летняя Бергюзар Корель устроила для близких друзей в честь своей малышки. Уже тогда они определились с именем и решили, что назовут будущую дочь Лейлой. Как отмечал ранее 51-летний Халит Эргенч, ему всегда нравилось это имя.

У супругов уже подрастают два сына Али и Хан. Пара с нетерпением ждала появления на свет дочери и не скрывает счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946842-docheri-sultana-suleymana-ispolnilos-40-dney/