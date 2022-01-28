СМИ: "Султан Сулейман" из "Великолепного века" переехал из Турции в Великобританию

Халит Эргенч и Бергюзар Корель. Фото: instagram.com/berguzarkorel

Турецкие СМИ сообщили о переезде одного из самых известных турецких актеров Халита Эргенча в Великобританию. По сведениям журналистов, артист, знакомый зрителям со всего мира по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", уже приобрел недвижимость в Лондоне.

Супруга актера Бергюзар Корель репостнула в Stories своего Instagram публикацию одного из турецких СМИ, которое сообщило, что пара поселилась в лондонском районе Твикенхэм.

Фанаты и сами заметили, что звездная пара стала публиковать снимки из британской столицы.

Турецкое издание Sacitaslan тоже сообщило о переезде Эргенча вместе с женой и детьми. Отмечается, что актеры уже приобрели собственную недвижимость в Лондоне, чтоб обосноваться там.

При этом, как заявляют инсайдеры, звезда "Великолепного века" будет приезжать в Турцию по работе, остальное же время будет проводить с семьей в Лондоне.

Бергюзар также не против продолжить свою актерскую карьеру, однако на данный момент все ее внимание отдано детям, которых у пары трое. Самой младшей из них всего несколько месяцев, малышка Лейла родилась в начале ноября прошлого года.

При этом Халит Эргенч не принимал участия в съемках с момента выхода сериала "Вавилон" в 2020 году. Сама звездная пара информацию по поводу своего переезда пока не комментирует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953471-smi-sultan-suleyman-iz-velikolepnogo-veka-pereehal-iz-turtsii-v-velikobritaniyu/