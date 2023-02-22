Али Окапов заинтриговал фанатов фото с ребенком и подписью к нему

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов поделился фотографией с младенцем в своем Instagram-аккаунте, чем привлек особое внимание поклонников, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее мы писали, что Розу Рымбаеву поздравили с рождением внука. На фото, которое опубликовал ее старший сын, запечатлена рука младенца. Музыкант дополнил фото коротким тегом.

"Отец", — лаконично подписал снимок Али Окапов.

Друзья и поклонники Али принялись поздравлять Окапова в комментариях.

Одним из первых поздравил певца казахстанский продюсер Тимур Балымбетов в своем Instagram.

"Поздравляю с рождением ребенка друга, у которого от счастья голова идет кругом.

Благодаря радости в семье Али я вспомнил, каким был Иса в таком возрасте. Как же он быстро вырос", — поделился Балымбетов.

Stories Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

А младший брат Окапова музыкант Мади Рымбаев трогательно написал на своей странице в соцсети, что больше не нужно искать вдохновение.

"Вдохновение и энергию теперь искать не нужно", — поделился молодой отечественный исполнитель.

Stories Мади Рымбаева. Скрин: instagram.com/madirymbaev

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010197-ali-okapov-zaintrigoval-fanatov-foto-s-rebenkom-i-podpisyu-k-nemu/