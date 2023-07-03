"Земная богиня любви": фигуру отдыхающей на море Жанар Дугаловой оценили фанаты

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Певица Жанар Дугалова вызвала восторг пользователей соцсети, разместив новые фотографии. Артистка указала локацию - это островное государство Пуэрто-Рико, передает NUR.KZ.

Напомним, в марте этого года Жанар Дугаловой провели обряд "қыз ұзату" в Астане. Позже певица показала фото в свадебном платье.

На этот раз 36-летняя артистка разместила в своей ленте несколько фото, снятых на берегу моря во время заката. Жанар в летнем ансамбле с высоким разрезом показала стройные ноги.

"Как же мне нравится ваша шикарная фигура", "Голова закружилась", "Где твой муж?", "Женственная", "Земная богиня любви", "Вас хочется обнять", "Красавица", "Любовь моя", "Безупречная красота", "Куколка", "Фигура идеальная", - написали фолловеры.

Мы также писали, что Жанар Дугалова умилила соцсети фотографией с отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027334-zemnaya-boginya-lyubvi-figuru-otdyhayuschey-na-more-zhanar-dugalovoy-otsenili-fanaty/