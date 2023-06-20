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"А мы думали, в кого такая красивая": фото Жанар Дугаловой с отцом умилило фанатов

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Жанар Дугалова с отцом
Жанар Дугалова с отцом. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Отечественная исполнительница Жанар Дугалова разместила в соцсети фото с отцом и умилила своих подписчиков. Они отметили, что певица очень сильно похожа на своего отца, передает NUR.KZ.

Артистка поздравила папу с прошедшим Днем отца.

"Пусть наши отцы будут живы-здоровы. Давайте научимся их ценить, пока они рядом с нами", - отметила она и разместила в ленте фотографии с отцом.

На архивном черно-белом фото в карусели можно увидеть совсем еще маленькую Жанар и ее молодого папу.

"А мы думали, в кого вы такая красивая, оказывается, в отца", "Ваш муж похож на вашего отца", "Копия папы. Воспитал хорошую, достойную девочку. Пусть будет счастлива", "Какие могут быть мечты у отца, который воспитал такую достойную дочь", "Моя красивая, будь счастлива, на папу похожа", "Какой красивый папа", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025623-a-my-dumali-v-kogo-takaya-krasivaya-foto-zhanar-dugalovoy-s-ottsom-umililo-fanatov/

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