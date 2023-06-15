Рассказавшая о серьезном заболевании Анна Седокова показала чувственные фото

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Популярная певица Анна Седокова поделилась чувственными фотографиями и показала роскошную фигуру в обтягивающем платье. Фото она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Недавно бывшая участница группы "ВИА Гра" призналась, что страдает от серьезного недуга, однако это не мешает ей демонстрировать в соцсетях свои пышные формы в соблазнительных нарядах.

На этот раз Седокова запечатлена на фото с роскошными распущенными волосами в ярко-оранжевом облегающем костюме, подчеркивающем прелести фигуры Анны.

"Благословенная и свободная", - подписала артистка фотографии.

Комментарии и лайки к публикациям она скрыла от поклонников, оставлять свои отзывы могут лишь некоторые фолловеры, которые осыпали ее огонечками в комментариях.

Ранее мы также писали, что Анна Седокова резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру и продефилировала в прозрачном комбинезоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024826-rasskazavshaya-o-sereznom-zabolevanii-anna-sedokova-pokazala-chuvstvennye-foto/