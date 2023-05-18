"Держусь и не сдаюсь": Анна Седокова рассказала о серьезном заболевании

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Известная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова пожаловалась поклонникам в Instagram на серьезный недуг. У певицы началось обострение крапивницы, передает NUR.KZ.

Анна Седокова сейчас пребывает не в лучшей форме. Певица рассказала подписчикам об ухудшении своего самочувствия и показала себя в опухшем виде.

"Эти дни самые сложные и болезненные. Все тело очень болит", - сказала она.

По словам Седоковой, в период обострения крапивницы ее тело и лицо сильно опухают и она испытывает чувство слабости.

"Из красивой женщины ты превращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь, как опухает все мое тело и лицо. Кажется, ты весишь сто тонн", - поделилась знаменитость.

Stories Анны Седоковой. Скриншот: instagram.com/annasedokova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" поведала, что перепробовала различные методы борьбы с недугом, однако пока все безрезультатно.

"Я пробовала принять, лечить, сдавать тысячи анализов, выслушивать мнения докторов, но у меня ничего не получилось. Держусь и не сдаюсь", - призналась Анна.

Напомним, ранее Анна Седокова резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018369-derzhus-i-ne-sdayus-anna-sedokova-rasskazala-o-sereznom-zabolevanii/