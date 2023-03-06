"За свое тело мне не стыдно": Анна Седокова резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова в своем Telegram-канале резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру, и высказалась на тему осуждения женщин за их лишний вес, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Седокова пожаловалась, что несколько телеграм-каналов раскритиковали ее фигуру.

Певица записала видеообращение в адрес недоброжелателей, где высказалась на тему критики женщин за их лишний вес.

"Я не понимаю, почему в 2023 году женщину хейтят за то, что она набрала лишние килограммы. Да сколько бы я ни набрала: 10 килограммов, 120 килограммов — это мое тело, это моя жизнь. Я имею право набрать столько, сколько я хочу", — заявила Седокова.

Stories Анны Седоковой. Скрин: instagram.com/annasedokova

Артистка призналась, что находится в постоянной борьбе за стройную фигуру.

"Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом после третьего ребенка. Когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик. Я хожу в зал, занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Но я такая! И это все бесконечная борьба, от которой я порядком устала. За свое тело мне не стыдно и никогда больше не будет!" — написала Анна.

Артистка также добавила, что принимает себя и не разделяет негативного отношения женщин к себе.

"Почему те же женщины или мужчины пишут это, выносят в массы, кто-то это лайкает, кто-то этому удивляется. Я правда этого не понимаю. Не понимаю, почему мы так к себе относимся, почему к нам так относятся. Я хочу сказать, не переживайте, не только вы толстая, я тоже толстая. Хотя нет, я классная!" - сказала Анна Седокова.

Видео взято из Телеграм-канала Анны Седоковой

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2011830-za-svoe-telo-mne-ne-stydno-anna-sedokova-rezko-otvetila-heyteram-raskritikovavshim-ee-figuru/