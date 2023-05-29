Анна Седокова похвасталась пышными формами в прозрачном комбинезоне

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

40-летняя украинская поп-исполнительница Анна Седокова показала поклонникам в Instagram свои пышные формы в соблазнительном наряде, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "ВИА Гра", недавно пожаловавшаяся на серьезный недуг, опубликовала короткое видео на своей странице в соцсети и похвасталась аппетитными формами в откровенном комбинезоне.

Певица продефилировала в облегающем мерцающем наряде из полупрозрачной ткани с экстремальным декольте и продемонстрировала свою роскошную фигуру.

"Настроение пятничного вечера", - написала она.

Поклонники высоко оценили жаркие кадры Седоковой и осыпали артистку лайками и огонечками. Видео с момента публикации набрало 30 тысяч лайков и более полумиллиона просмотров.

Ранее мы также писали, что Анна Седокова резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022406-anna-sedokova-pohvastalas-pyshnymi-formami-v-prozrachnom-kombinezone/