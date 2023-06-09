"Королева красоты": ставшая невестой Индира Едильбаева запечатлелась в нежном образе

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

32-летняя казахстанская певица Индира Едильбаева, которая стала невестой и готовится к свадьбе, показала в соцсети нежную и чувственную фотосессию. Образ высоко оценили фанаты, передает NUR.KZ.

"Хочу, чтобы каждый из вас оставил частичку своей любви под этими шедеврами", - написала Индира, выложив снимки, на которых запечатлена в черном сетчатом платье.

Образ Индиры не оставил равнодушными ее поклонников, которые не поскупились на лестные отзывы в комментариях.

"Королева красоты", "Идеально", "Слов нет", "Девочка, ты самая красивая", "Очень ждала этих фоток", "Шедевр", "Пахнешь любовью", - отреагировали восхищенные фолловеры и коллеги по сцене.

Напомним, Индире Едильбаевой сделали придложение руки и сердца. Она отметила день рождения с возлюбленным на Бали. Певица рассказала, готова ли к замужеству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024065-koroleva-krasoty-stavshaya-nevestoy-indira-edilbaeva-zapechatlelas-v-nezhnom-obraze/