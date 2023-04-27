"Начинается паника": Индира Едильбаева рассказала, готова ли она к замужеству

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

32-летняя казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева рассказала подписчикам в Instagram, насколько она готова к замужеству, передает NUR.KZ.

Певица, которой недавно сделали предложение, поговорила с подписчиками в соцсети и поделилась мыслями о предстоящем замужестве. По словам Индиры, к переменам в жизни не всегда можно подготовиться.

"Я думала, буду готова к предложению, но когда наступает этот момент, начинается пассивная паника. Редко бываешь готов к серьезным изменениям, как говорится: глаза боятся, руки делают. В любом случае в моем возрасте все решения плюс-минус осознанные", - призналась представительница отечественного шоу-бизнеса.

Stories Индиры Едильбаевой. Скрин: instagram.com/indi_edilbayeva

Индира Едильбаева прославилась после участия в шоу "Голос Украины", в котором она дошла до финала. Избранником артистки стал Камирдинов Камалдин, менеджер казахстанских артистов The Limba, Moreart, Liili и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018535-nachinaetsya-panika-indira-edilbaeva-rasskazala-gotova-li-ona-k-zamuzhestvu/