"Будто вошла в чужое тело": уменьшившая грудь Гоар Аветисян показала фигуру в бикини

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известный бьюти-блогер Гоар Аветисян опубликовала серию снимков в Instagram, на которых она похвасталась своей фигурой. Мнения фолловеров в комментариях разделились, передает NUR.KZ.

Еще недавно Гоар жаловалась на незаживающую рану после операции по уменьшению груди. Но после долгожданного восстановления звезда соцсетей отправилась на отдых и порадовала своих подписчиков фотографиями в купальнике.

Поклонники инстадивы разделились на два лагеря. Одни не скупились на комплименты и осыпали Гоар лестными отзывами в комментариях.

"Стройная. Красивая. Женственная. Нежная", "Принцесса, вы из какой сказки?", "Женщина, которой я восхищаюсь больше, чем кем-либо", "Как будто вошла в чужое тело. До сих пор в шоке, как ты смогла так похудеть, я и 7 кг скинуть не могу три года", - написали они.

Другие раскритиковали фотографии, посчитав, что блогерша злоупотребила фотошопом.

"Зачем так фотошопить", "Столько фотошопа, два разных человека и по лицу и по размеру", "Что-то останется неизменным, например, фотошоп на ваших фото, что до всех пластик, что после", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, ранее Гоар Аветисян шокировала Сеть кадрами своего феноменального похудения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022742-budto-voshla-v-chuzhoe-telo-umenshivshaya-grud-goar-avetisyan-pokazala-figuru-v-bikini/