"Невероятно": Гоар Аветисян шокировала Сеть кадрами своего феноменального похудения

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известный визажист, стилист, бьюти-блогер и телеведущая Гоар Аветисян показала фото "до" и "после" похудения. У нее получилось похудеть на 20 размеров. После Гоар опубликовала мотивационный пост, в котором написала, что ее тело и сейчас неидеально, передает NUR.KZ.

Гоар Аветисян шокировала подписчиков в Instagram, показав фотографии до трансформации. Ей удалось похудеть на 50 кг в результате упорной работы над собой.

"С 64-го по 44-й размер одежды. Как вам изменения?" - спросила она.

Фанаты оставили свои комментарии.

"Невероятно", "У меня шок", "Очень клево! Но без пластической хирургии только с помощью питания и спорта такого результата было бы сложно достичь", "Это просто разрыв!" - отметили они.

Позже Гоар написала мотивационный пост для своих подписчиц, комплексующих из-за недостатков.

"В сети активно обсуждают мою трансформацию, размер одежды, объемы моего тела и обвиняют меня в том, что я обманываю свою аудиторию идеальным телом.

Я готова показать и давно показываю свои недостатки, растяжки (которые покрывают 80 процентов моего тела), но готовы ли это увидеть люди в социальных сетях?

Полные ищут позы, чтобы казаться стройнее, худые надевают вещи посвободнее, чтобы не выслушивать в очередной раз: "Фу, какие кости". И стараются не показывать на фото худобу.

Идеальных людей нет, есть только один секрет - удачная поза и сила ракурса", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Гоар уверена, что у каждого человека есть своя "ахиллесова пята".

"У меня висит кожа на руках, но еще хуже висит на ногах, там такие волны, что каждый раз из-за них я получаю кучу сообщений - "это фотошоп", "вон плывет нога", а у меня она плывет, потому что все висит, и я активно каждый раз пытаюсь встать и повернуться так, чтобы этого не было видно.

Я долго думала писать этот пост или нет, но вдруг сейчас кто-то очень комплексует по поводу своего тела и он будет вовремя. Помни, милая, соцсети- это неправда! Ты видишь только одну сторону медали, идеальных нет, ты прекрасна, люби себя и никогда не переставай меняться в лучшую сторону", - заключила Аветисян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942362-neveroyatno-goar-avetisyan-shokirovala-set-kadrami-svoego-fenomenalnogo-pohudeniya/