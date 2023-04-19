"Я сдаюсь": Гоар Аветисян рассказала об ухудшении здоровья после пластики груди

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Популярная бьюти-блогерша Гоар Аветисян на своей странице в соцсети пожаловалась на ухудшение состояния здоровья после пластической операции, передает NUR.KZ.

Недавно Гоар Аветисян сделала операцию по уменьшении груди. Однако послеоперационное восстановление проходит не совсем гладко и вот уже больше месяца визажистка неоднократно жалуется на незаживающую рану в области груди.

"На днях моя рана на груди увеличилась в два раза. Когда я увидела ее, чуть не потеряла сознание. И я резко вернула в свой рацион и сахар, и мучное. Меня снова накрыло. Не знаю, когда вернусь в ряды худеющих, наверное, когда заживу", - рассказала она.

По словам Аветисян, в этот раз послеоперационный период ей дался сложнее. Девушка также отметила, что долгое время отказывалась принимать ситуацию, однако сейчас для нее главное - поскорее восстановиться.

"Я долго отрицала и не принимала ситуацию, так как отказывалась видеть и принимать уродливой грудь и в шрамах, но я сдаюсь. Согласна на любые шрамы, только пусть заживет", - призналась бьюти-блогер.

Stories Гоар Аветисян. Скрин: instagram.com/goar_avetisyan

Напомним, ранее мы писали, что известная визажистка шокировала поклонников своим невероятным похудением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017317-ya-sdayus-goar-avetisyan-rasskazala-ob-uhudshenii-zdorovya-posle-plastiki-grudi/