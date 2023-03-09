Постройневшая Гоар Аветисян вновь сделала пластическую операцию

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известная в бьюти-сфере инстадива Гоар Аветисян вновь сделала пластическую операцию. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram, передает NUR.KZ.

Постройневшая Гоар снова легла под нож пластического хирурга. На это раз бьюти-блогер сделала операцию по уменьшению груди.

"Я решилась на операцию по уменьшению груди. Я уже дома. Главное — поскорее восстановиться", — написала звезда соцсетей.

Stories Гоар Аветисян. Скрин: instagram.com/goar_avetisyan

Накануне операции 29-летняя визажистка заинтриговала своих подписчиков, сообщив, что сделает себе самый лучший подарок к 8 марта.

"Последний день жизни с тем, что мне не нравится в себе. Я так рада! Сделаю себе самый классный подарок на 8 Марта", — поделилась бьюти-блогер.

Stories Гоар Аветисян. Скрин: instagram.com/goar_avetisyan

Напомним, ранее мы писали, что известная визажистка шокировала Сеть своим невероятным похудением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012196-postroynevshaya-goar-avetisyan-vnov-sdelala-plasticheskuyu-operatsiyu/