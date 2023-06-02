Гоар Аветисян показала, как выглядела до пластических операций

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян показала в Instagram честное фото, как выглядела до похудения и пластических операций, передает NUR.KZ.

После того как прошли осложнения от сделанной маммопластики по уменьшению груди, Гоар отправилась на отдых, где покрасовалась перед поклонниками фигурой в бикини. Однако визажистка поспешила напомнить, что так она выглядела не всегда, и поделилась с подписчиками архивными кадрами, где показала себя до своего экстремального похудения и всех пластических операций.

Stories Гоар Аветисян. Скриншот: instagram.com/goar_avetisyan

Звезда соцсетей опубликовала кадры семилетней давности, где она весила на 40 килограммов больше. Инстадива отметила, что годы идут ей на пользу.

"Я как вино. С каждым годом только лучше", - написала в Stories Гоар Аветисян.

Stories Гоар Аветисян. Скриншот: instagram.com/goar_avetisyan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021657-goar-avetisyan-pokazala-kak-vyglyadela-do-plasticheskih-operatsiy/