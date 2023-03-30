Мадина Садвакасова покрасовалась в эффектном наряде, сшитом в национальном стиле (видео)

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова предстала перед фанатами в Instagram в дизайнерском наряде, сшитом в национальном стиле. Именно в этом костюме Мадина была на "қыз ұзату" Жанар Дугаловой, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Жанар Дугаловой провели обряд "қыз ұзату" в Астане. Под руку невесту подвела к жениху Мадина Садвакасова, которая исполнила красивую песню.

Для столь важного события в жизни молодой пары Мадина выбрала эффектный дизайнерский наряд серебристого цвета, выполненный в традиционном стиле.

Наряд она детально показала в своем сторис, отметив, что автором этого красивого костюма является талантливый отечественый дизайнер Азамат Аргимбаев.

Отметим, что Мадина часто выбирает его эксклюзивные наряды. К примеру, в эффектном сценическом платье Садвакасову сравнили с индийской красавицей Айшварией Рай. Был высоко оценен фанатами и другой ее оригинальный наряд от этого отечественного дизайнера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014687-madina-sadvakasova-pokrasovalas-v-effektnom-naryade-sshitom-v-natsionalnom-stile-video/