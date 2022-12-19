"Казахская Айшвария Рай": Мадина Садвакасова в новом платье произвела фурор в Сети

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова продемонстрировала новое сценическое платье, признавшись, что оно очень тяжелое. Дизайнерский наряд оценили ее поклонники, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова любит удивлять своих подписчиков. Недавно ее оригинальное платье получило высокую оценку фанатов. В этот раз она снова примерила дизайнерский наряд от Азамата Аргимбаева.

"Вес этого платья тяжелее меня. Говорю Азамату Аргимбаеву, что оно походит на наряды из индийских фильмов, он отрицает. Не напоминает "Зиту и Гиту"?" - спросила она своих подписчиков в Instagram.

"Тебе все идет, дорогая, смотрю на тебя и хочется жить. Всегда на позитиве", "Ну что за красивое платье! Женщина всегда должна так блистать. Молодая, красивая и фигура отличная", "Вы всегда особенная и наряды особенные", "Фильм "Зита и Гита" сразу вспомнился", "Наша казахская Айшвария Рай. Желаю всегда блестеть все ярче и ярче", - написали поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002039-kazahskaya-ayshvariya-ray-madina-sadvakasova-v-novom-plate-proizvela-furor-v-seti/