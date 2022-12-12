"Бомба": оригинальное платье Мадины Садвакасовой оценили поклонники (видео)

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова представила новый сценический образ. Ее оригинальное платье по достоинству оценили фанаты, отметив, что артистка умеет удивлять, передает NUR.KZ.

Мадина показала свое яркое сценическое платье в Instagram. Дизайнером ее праздничного наряда стал Азамат Аргимбаев. Оригинальный аутфит пришелся по душе поклонникам ее творчества, они оставили свои отзывы под видео.

Оценили креативный образ и представители отечественного шоу-бизнеса - Тамара Асар, Баян Алагузова, Нурболат Абдуллин, Индира Едильбаева, Абдижаппар Алкожа и другие.

"Бомба", "Ну наконец-то, хоть кто-то у нас выглядит эксклюзивно. Просто шик. Супер, красавица Мадина, так держать!", "Вы самая красивая женщина в Казахстане", "Самая-самая, самая эффектная, шикарная певица Казахстана", "Наша землячка, красавица", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001118-bomba-originalnoe-plate-madiny-sadvakasovoy-otsenili-poklonniki-video/