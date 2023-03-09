"Сама нежность": вышедшая замуж Акниет Беласарова поделилась весенней фотосессией

Акниет Беласарова. Фото: instagram.com/akniet_belasar

Актриса Акниет Беласарова, недавно вышедшая замуж, изумила фанатов нежной фотосессией. Пользователи Instagram заявили, что у девушки натуральная красота, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце прошлого года актер Ерик Хамидуллаев сделал предложение руки и сердца Акниет Беласаровой. В начале марта девушка показала кадры своего "қыз ұзату". А несколько дней назад молодые люди сыграли свадьбу.

Новоспеченная жена Ерика Хамидуллаева поделилась нежной фотосессией и поздравила своих подписчиц с 8 марта.

"Сама нежность", "Супер", "Где можно купить такое платье?", "Какая же красавица", "У вас природная красота, будь счастлива", "Ну что за красота!", "Жаным", - написали пользователи Казнета.

Отметим, молодая актриса Акниет Беласарова сыграла в сериалах "Көзайым", "Мәдениет үйі", "Айнымас Айғаным", фильме "Донор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012223-sama-nezhnost-vyshedshaya-zamuzh-akniet-belasarova-podelilas-vesenney-fotosessiey/