"Божественная работа": чувственный образ Динары Бактыбаевой высоко оценили фанаты
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Актриса Динара Бактыбаева очаровала чувственной фотосессией поклонников в Instagram. Звезду фильмов "Кудалар", "Он и она" назвали шикарной женщиной, передает NUR.KZ.
Фотосессия была приурочена к Международному женскому дню 8 марта. Нежный и чувственный образ знаменитости не могли не оценить ее фолловеры. Они осыпали ее комплиментами под фото и не поскупились на "лайки".
"Вау", "Божественная работа", "Женщина-огонь", "Шикарная", "Красотка", "Фотки просто бомба", "Красивая", - гласят комментарии под снимками Динары.
Отметим, Динара Бактыбаева известна зрителю по фильмам "Кудалар", "Каникулы off-line 2", "Черный, черный человек" и другим.
Напомним, летом прошлого года Динара Бактыбаева стала мамой во второй раз. Она назвала девочку Алишей. В конце года актриса впервые показала вторую дочь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012193-bozhestvennaya-rabota-chuvstvennyy-obraz-dinary-baktybaevoy-vysoko-otsenili-fanaty/