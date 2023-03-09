"Божественная работа": чувственный образ Динары Бактыбаевой высоко оценили фанаты

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева очаровала чувственной фотосессией поклонников в Instagram. Звезду фильмов "Кудалар", "Он и она" назвали шикарной женщиной, передает NUR.KZ.

Фотосессия была приурочена к Международному женскому дню 8 марта. Нежный и чувственный образ знаменитости не могли не оценить ее фолловеры. Они осыпали ее комплиментами под фото и не поскупились на "лайки".

"Вау", "Божественная работа", "Женщина-огонь", "Шикарная", "Красотка", "Фотки просто бомба", "Красивая", - гласят комментарии под снимками Динары.

Отметим, Динара Бактыбаева известна зрителю по фильмам "Кудалар", "Каникулы off-line 2", "Черный, черный человек" и другим.

Напомним, летом прошлого года Динара Бактыбаева стала мамой во второй раз. Она назвала девочку Алишей. В конце года актриса впервые показала вторую дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012193-bozhestvennaya-rabota-chuvstvennyy-obraz-dinary-baktybaevoy-vysoko-otsenili-fanaty/