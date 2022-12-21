"Старшая - папина, маленькая - мамина": Динара Бактыбаева впервые показала вторую дочь (фото)

Динара Бактыбаева с семьей. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева познакомила подписчиков со своей второй дочерью Алишей, показав кадры с семейной фотосессии, передает NUR.KZ.

"Знакомьтесь с нашей второй дочей Алишей. Сегодня ей целых четыре месяца. Оказывается, уже с рождения заметен темперамент ребенка. Аяшка бушевала, первые 40 дней были бессонными для меня. С Алишкой же наоборот, не знала, чем себя занять еще в роддоме. И по сей день она у нас спокойная. Я подумала: «Вау, так бывает?». А может, потому что я уже спокойная и уверенная в своих действиях мама?

Что умеем? Опора на ручках, лежа на животе, держит голову. Поворачивается со спины на живот. Реагирует на наши эмоции. Улыбается в ответ. Смеется. Пытается схватить игрушки. Тянет в рот. Вот так мы потихоньку развиваемся", - написала Динара в Instagram.

Подписчики актрисы принялись предполагать, на кого похожа малышка.

"На вас похожа", "Старшая - папина, маленькая - мамина", "Похожа на маму", "На дедушку похожа", "Малышка - копия мамы", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002358-dinara-baktybaeva-vpervye-pokazala-vtoruyu-doch-foto/