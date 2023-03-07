"Хочу встретить такую же": Альбина Шардарова в новом образе украла сердца фанатов

Альбина Шардарова. Фото: instagram.com/albina.shardarova

Казахстанская певица Альбина Шардарова вызвала восторг своих фанатов, преобразившись к женскому празднику. Кадры, на которых артистка демонстрирует новый образ, появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

"Дайте оценку от 1 до 10", - попросила своих подписчиков Альбина, опубликовав видео своего преображения к празднику 8 марта.

Фанаты по достоинству оценили образ молодой мамы. Артистка собрала комплименты, щедро отпущенные в ее адрес пользователями Казнета. Они заверили, что певица достойна самой высокой оценки.

"Вы и без макияжа красавица", "Хочу встретить такую же", "Красотка", "Такая милая", "Прекрасно", - отреагировали подписчики.

Напомним, осенью 2021 года Альбина Шардарова стала мамой во второй раз. Спустя год она впервые показала свою малышку. А после засмущала моралистов, появившись в мини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012080-hochu-vstretit-takuyu-zhe-albina-shardarova-v-novom-obraze-ukrala-serdtsa-fanatov/