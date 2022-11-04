"Мамочкам лучше носить длинное": Альбина Шардарова в мини засмущала "уятменов"

Альбина Шардарова. Фото: instagram.com/albina.shardarova

Казахстанская певица Альбина Шардарова, чуть больше года назад ставшая мамой во второй раз, продемонстрировала новые образы. Однако недремлющие "уятмены" пристыдили ее за мини-платье, передает NUR.KZ.

"Какой стиль мне больше идет? Сильно не критикуйте, сами же говорили, что нужен стилист", - написала Альбина в Instagram, где разместила новые фотографии.

Подписчики не оставили без внимания публикацию артистки. Одна из первых свою оценку дала певица Салтанат Бакаева.

"Альбине все идет", - отметила она.

Огненные смайлики оставила под фото Альбины телеведущая Анна Данченко. Много комплиментов певица услышала и от своих фанатов. Однако и "уятмены" не остались в стороне.

"Первый образ вообще не идет", "Мамочкам лучше носить длинное", "Вообще не идет, такой воспитанной девушке должно быть стыдно", "Ойбай, что это такое?!" - заявили комментаторы.

Напомним, осенью прошлого года артистка стала мамой во второй раз. А недавно певица впервые показала свою вторую дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995744-mamochkam-luchshe-nosit-dlinnoe-albina-shardarova-v-mini-zasmuschala-uyatmenov/