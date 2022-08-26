"Папина копия": Альбина Шардарова впервые показала свою вторую дочь

Альбина Шардарова с дочерью. Фото: instagram.com/albina.shardarova

Казахстанская певица Альбина Шардарова впервые показала вторую дочь. Фото счастливой мамы и прелестной девочки в национальных нарядах восхитили фанатов, передает NUR.KZ.

В конце сентября прошлого года певица Альбина Шардарова стала мамой во второй раз. Она рассказала о капризах старшей дочери после рождения сестренки. Свою вторую малышку Альбина решила показать фанатам спустя почти год после ее рождения.

"Знакомьтесь, это Альфия Бауыржанкызы. Мой маленький ягненок. На кого она похожа? Хотела познакомить ее с вами, когда ей исполнится годик, но не выдержала. Эту фотосессию мы сделали в Актау", - написала она.

Колоритное фото матери и дочери в национальных нарядах высоко оценили подписчики. Многие заверили, что девочка похожа на своего отца - актера Бауыржана Сатова.

"Папина копия", "Голубоглазая", "На бабушку похожа", "Обе девочки похожи на Альбину", "На свекровь вашу похожа", "Долгих лет жизни малышке", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984956-papina-kopiya-albina-shardarova-vpervye-pokazala-svoyu-vtoruyu-doch/