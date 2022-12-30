"Ну что за походка!": Маржан Арапбаева в роскошном платье свела с ума фанатов (видео)

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева примерила новый сценический образ. Роскошное вечернее платье артистки понравилось ее фолловерам, которые рассыпались в комплиментах, передает NUR.KZ.

Видео, в котором певица появилась в новом образе, можно увидеть на официальной страничке Маржан Арапбаевой в Instagram.

Нужно отметить, что артистка с охотой экспериментирует со сценическими образами. Однажды фанаты сравнили ее с Джей Ло. А в костюме от отечественного дизайнера Азамата Аргимбаева она вызвала восторг верных фолловеров.

Пользователи соцсети не оставили без внимания и этот образ Маржан, отметив, что она умеет удивлять и восхищать.

"Фигура просто огонь!", "Красотка", "Одевается смело", "Каждый раз выглядит шикарно, по-разному, это надо уметь", "Обожаю черный цвет", "Нереальная", "Ну что за походка!", "О, Боже, суперкрасавица", - гласят комментарии.

Напомним, Маржан Арапбаева исполнила кавер-версию хита 90-х "Донна Осень".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003791-nu-chto-za-pohodka-marzhan-arapbaeva-v-roskoshnom-plate-svela-s-uma-fanatov-video/