"Ах, этот взгляд!": Маржан Арапбаеву в новом образе сравнили с Джей Ло

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Отечественная певица Маржан Арапбаева примерила новый образ. Фанаты отметили, что Маржан очень идет такое перевоплощение, однако некоторые посетовали, что не узнают свою любимицу, передает NUR.KZ.

Маржан Арапбаева поблагодарила команду профессионалов, которая трудилась над созданием ее образа.

"Какая была недавно у нас фотосессия! Сама себя не узнала просто. Какие же у нас есть специалисты в своей сфере! Не слов, в общем! Рахмет, парни! Вы крутые!" - отметила она на своей страничке в Instagram, опубликовав новое фото.

"Ах, этот взгляд!", "Супер, очень профессионально", "Вау, красотка", "Прям Джей Ло, просто огненное преображение", "Маржан, вы с каждым разом все краше и краше, мегакрасавица", "Ого, вас вообще не узнать, шикарно, нет слов", "Ух ты, я вообще не узнала", - гласят комментарии под постом артистки.

Однако некоторые отметили, что такие изменения ни к чему.

"Вы прекрасная певица, у вас шикарный голос, но к чему так менять себя, ведь народ любит вас не за этот разрисованный образ, неузнаваемый, а за простоту, скромность, за ваш талант!", "Кажется, что не Маржан это вовсе, а голос ее. Как-то не по себе", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989860-ah-etot-vzglyad-marzhan-arapbaevu-v-novom-obraze-sravnili-s-dzhey-lo/