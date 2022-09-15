"Самая крутая": Маржан Арапбаева в эффектном сценическом костюме впечатлила Казнет

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Отечественная певица Маржан Арапбаева продемонстрировала свой новый образ и вызвала восторг фанатов. Она отметил фигуру артистки и наградили ее восторженными эпитетами, передает NUR.KZ.

Новое видео Маржан Арапбаева разместила в своем Instagram. Она восхитилась талантом отечественного дизайнера.

"Обожаю костюмы от Азамата Аргимбаева. Ты крут, спору нет", - написала она.

Эффектный сценический костюм и стройная фигура его обладательницы, а также ее харизма восхитили пользователей Казнета. Они оставили свои реакции под публикацией певицы, не поскупившись на "лайки" и многочисленные комментарии.

"Красотка Маржан", "Самая крутая, красивая фигура, неповторимая Маржан. Супер! Костюм идет только вам!", "Костюм супер", "Маржан лучше всех", "Обожаю", "Фигура - огонь", "Здесь похожи на узбекскую певицу Азизу", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987863-samaya-krutaya-marzhan-arapbaeva-v-effektnom-stsenicheskom-kostyume-vpechatlila-kaznet/