Маржан Арапбаева исполнила кавер-версию хита 90-х "Донна Осень"

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Отечественная певица Маржан Арапбаева порадовала своих фанатов, исполнив кавер на песню "Донна Осень". Автором этой известной песни является композитор и поэт Еркеш Шакеев, передает NUR.KZ.

Маржан Арапбаева сообщила своим фанатам в Instagram о выходе кавер-версии на всех музыкальных площадках.

"Послушайте кавер на песню "Донна Осень", которую я исполнила на Cover Show. Хотели предложить ее вашему вниманию еще осенью. Но ничего страшного (ждали выхода песни в эфире). Лучше поздно, чем никогда", - написала она.

Фанаты окунулись в ностальгию и ощутили атмосферу конца 90-х.

"Раньше эту песню пел "Дуэт Л", теперь можно сказать, что Маржан А", "Классная песня, ностальгия", "Голос неповторимый", "Прекрасное исполнение", "Маржан - отличная певица, молодец, только вперед!", "Как всегда, замечательно", - оценили исполнение певицы пользователи Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000344-marzhan-arapbaeva-ispolnila-kaver-na-hit-90-h-donna-osen/