Джей Ло показала свои роскошные свадебные платья от именитого дизайнера

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/voguemagazine

Дженнифер Лопес показала свои роскошные свадебные платья. Для голливудской дивы были сшиты три индивидуальных наряда - творения известного американского модельера Ральфа Лорена, которые оцениваются в несколько миллионов долларов.

Воссоединение звездой пары Голливуда Джей Ло и Бена Аффлека стало легендарным событием, которое никого не могло оставить равнодушным. Внимание общественности привлекла их вторая свадьба, которую молодые отметили с большим размахом.

Во время венчания с Беном Дженнифер примерила три роскошных платья. Их тайны дива раскрыла для подписчиков портала On The JLo.

Именитый дизайнер Ральф Лорен создал неповторимые, ошеломительные платья для Джей Ло, которые восхитили всех. Актриса была неотразима в каждом наряде.

Основное платье имело 20-футовый шлейф ручной работы. Одно из платьев - кремового цвета с эффектным вырезом - было украшено камнями Swarovski. Оригинальной находкой дизайнера является прозрачный капюшон третьего платья, заменивший невесте фату.

Стилист издания Daily Mail попытался посчитать стоимость подвенечных нарядов Джей Ло. Он считает, что каждое платье обошлось в кругленькую сумму - около миллиона долларов, а то и больше.

Напомним, предложение руки и сердца Бен сделал Джей Ло еще весной. В июле СМИ сообщили, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили тайную свадебную церемонию в Лас-Вегасе. Мы писали также о том, как прошла их первая свадьба в узком кругу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984533-dzhey-lo-pokazala-svoi-roskoshnye-svadebnye-platya-ot-imenitogo-dizaynera/