Pink Floyd выпустили песню в поддержку Украины

Pink Floyd спели в поддержку Украины. Кадр из клипа: YouTube/Pink Floyd

Британская рок-группа Pink Floyd выпустила песню на украинском языке и клип "Hey Hey Rise Up" в поддержку Украины с вокалом солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Все вырученные с песни деньги пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Украине. Клип был снят в тот же день, когда была записана песня. Режиссером выступил Мэтт Уайткросс.

В клипе показаны отрывки с митингов в поддержку украинцев и кадры с украинскими беженцами. А сами музыканты играют на фоне цветов национального флага страны.

"В треке используется вокал Андрея, взятый из его поста в Instagram о том, как он на Софийской площади в Киеве поет "Ой, калина красная на лугу", зажигательную украинскую народную песню протеста, написанную во время Первой мировой войны. Название трека Pink Floyd взято из последней строчки песни, которая переводится как "Эй, эй, вставай и радуйся", - говорится в публикации в Instagram группы.

Подсолнух, изображенный на обложке, является национальным цветком Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964112-pink-floyd-vypustili-pesnyu-v-podderzhku-ukrainy/