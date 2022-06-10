"Новая голливудская звезда?": экс-супруга Моргенштерна впечатлила Сеть ярким образом

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Экс-супруга рэпера Моргенштерна поделилась новой фотосессией в соцсети. Своим эффектным образом она буквально свела с ума фанатов, которые назвали ее "новой голливудской звездой", передает NUR.KZ.

Накануне сам Моргештерн кардинально изменил имидж, да так, что фанаты сравнили его с Джонни Деппом и Гитлером.

Теперь же поклонники не узнали его бывшую жену Дилару Зинатуллину. Преображение девушки высоко оценили ее подписчики. Новое фото Дилара опубликовала в Instagram.

Фолловеры выразили свой восторг, а некоторые заявили, что Зинатуллина после развода "заиграла новыми красками".

"Секси, образ шикарный", "Так люблю девушек с зелеными глазами", "Красотка! Бомба!", "Куколка", "Ну вообще!", "Богиня", "Прекрасна и неповторима", "Это новая голливудская звезда?", "Королева, не узнала", "Какая красивая", "Тебе идет такой макияж", "Джессика Рэббит", "Прям как Ирина Шейк", "Ариана Гранде", "О, Боги!", "После развода заиграла новыми красками", "Ух, красотка", - прокомментировали фотографии пользователи социальной сети.

Отметим, что Моргенштерн отреагировал на горячее фото бывшей жены в мини-бикини. О своем разводе молодые люди сообщили в конце февраля этого года, их брак продлился около полугода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973605-novaya-gollivudskaya-zvezda-eks-supruga-morgenshterna-vpechatlila-set-yarkim-obrazom/