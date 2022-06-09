Поменявшего имидж Моргенштерна сравнили с Гитлером и Джонни Деппом (фото)

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн решил сделать новую прическу, что кардинально изменило его имидж. Подписчики сравнили музыкального исполнителя с Гитлером, передает NUR.KZ.

На данный момент разведенный певец находится в Ташкенте, куда приехал, чтобы дать концерт. Выступление Моргенштерна в столице Узбекистана состоится сегодня, 9 июня.

А перед концертом эпатажный артист отправился в местный барбершоп для смены образа. Результат своего посещения парикмахера Алишер показал в Instagram.

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Пользователи соцсети сразу отреагировали на его новую прическу и принялись перечислять, на кого, по их мнению, стал похож Моргенштерн.

"Моргенштерн возвращается во времена грустной песни", "Похож на доставщика пиццы", "На Гитлера похож", "Джонни Депп после выигрыша в суде", "Мне что-то такую же челку делали, я неделю ревела, а это, оказывается, модно", "Когда попросила парикмахера подровнять кончики", - пошутили подписчики певца.

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Позже Моргенштерн показал в Stories еще один вариант новой прически.

Напомним, ранее стало известно, что расставшийся с женой Моргенштерн уехал в Израиль. Он также объяснил, почему не возвращается в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973264-pomenyavshego-imidzh-morgenshterna-sravnili-s-gitlerom-i-dzhonni-deppom-foto/