"Зачем так оголяться?": смелый аутфит Серябкиной пришелся по душе не всем ее фанатам

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина появилась на премии RU.TV в смелом луке. Фанаты разделились на два полярных лагеря - тех, кто поддержал выбор ее наряда, и тех, кто посчитал аутфит неудачным, передает NUR.KZ.

Ольга Серябкина, недавно ставшая мамой, впечатлила своим нарядом, который выбрала для светского раута.

"Вчера была очень красивая русская музыкальная премия RU.TV. Как вам мой образ?" - спросила она своих подписчиков в Instagram.

Преданные фанаты оставили лестные комментарии.

"Русалочка", "Наряд - просто нет слов", "Самая красивая", "Бесподобна", "Ольга - просто пушка", - отметили они.

Однако не всем выбранный певицей аутфит пришелся по душе. Критики отметили, что, на их взгляд, неудачным был не только наряд, но и макияж.

"Пример того, как испортить естественную красоту безвкусным мейком", "Брокколи", "Мда, мода вышла из чата", "Ужасно, чего полностью не пришла голой?", "От вкуса плакать хочется", "Какая сексуальная брокколи", "Салатик", "Мне кажется, что визажист и стилист ее не любят", "Зачем так оголяться, что это дает?" - отреагировали комментаторы.

Ранее мы писали, что 37-летняя Ольга Серябкина показала стройную фигуру после родов. Артистка также задумалась о рождении второго малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971612-zachem-tak-ogolyatsya-smelyy-autfit-seryabkinoy-prishelsya-po-dushe-ne-vsem-ee-fanatam/