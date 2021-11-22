36-летняя Ольга Серябкина впервые стала мамой

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила, что стала мамой. У 36-летней певицы родился долгожданный сын. В соцсети артистка поделилась фотографиями из роддома, передает NUR.KZ.

Первые снимки своего новорожденного сына из родильного дома Ольга Серябкина опубликовала в Instagram. Счастливая мама держит кроху на руках.

"Лука. 20.11.2021", - подписала она фотографии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Звездные коллеги - Вера Брежнева, Кети Топурия, Алена Водонаева, Лолита Милявская и другие - поздравили ее с рождением первенца. К поздравлениям присоединились и верные фанаты. Они отметили, что Ольга выбрала очень необычное имя для сына.

"Поздравляю! Следила переживала и очень рада за вас!", "Какое имя красивое", "Красивая дата какая", "Олечка, поздравляю! Здоровья тебе и малышу", "Я говорила, что мальчик", "Ждали с самого начала, поздравляю", "Скорейшего восстановления и огромного здоровья маме и малышу", "Какое счастье!" - написали они.

Напомним, Ольга Серябкина тайно вышла замуж в Австрии. Ее избранником стал бывший концертный директор 32-летний Георгий Начкебия. А в середине сентября этого года артистка показала округлившийся живот и порадовала своих подписчиков. Она отметила, что хочет полноценную семью для своего малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943249-36-letnyaya-olga-seryabkina-vpervye-stala-mamoy/