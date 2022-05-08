Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина продемонстрировала стройную фигуру после рождения сына. В конце ноября прошлого года певица впервые стала мамой.

В своем Instagram Ольга выложила фото, на котором позирует в бассейне в голубом купальнике.

Как написала артистка, таким образом она восстанавливает силы после гастролей в Казани и Чебоксарах.

Подписчики обратили внимание на форму Серябкиной, отметив, что певица очень быстро похудела после рождения ребенка. Многие попросили Ольгу поделиться секретом.

"Оля, вы большая молодец и очень вдохновляете меня", "Сейчас все фигуру оценят", "Просто богиня", "Как будто не рожала", - писали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968125-seryabkina-pokazala-stroynuyu-figuru-posle-rozhdeniya-rebenka/