"Никогда такого не испытывала": ставшая мамой Серябкина задумалась о рождении второго малыша

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина, на днях ставшая мамой, поделилась своими первыми впечатлениями. Артистка призналась, что собирается вернуться в роддом в скором будущем за вторым малышом, передает NUR.KZ.

36-летняя Ольга Серябкина стала мамой. Она сообщила, что родила сына, которого назвала Лукой. Счастливая мама поблагодарила всех за поздравления.

"Я вижу все сообщения в телефоне и соцсетях, спасибо за любовь. И вообще, любовью до максимума наполнены последние несколько дней. Это что-то невероятное, я никогда такого не испытывала! Я думаю, что меня поймут все родители", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артистка поблагодарила также персонал роддома.

"Мои роды начались немного раньше срока, конечно, неожиданно для меня. Но когда я приехала в роддом, тревога начала уходить - настолько мои врачи излучали спокойствие и уверенность, что это состояние передавалось и мне. Они, как и мой муж, держали меня на позитиве.

Знаете, сколько раз я слышала истории про то, что роды - это сложно, утомительно и даже страшно. Согласна, это не может быть просто, но теперь я знаю на своем примере: роды могут и должны быть позитивными и проходить настолько легко, насколько возможно, а врачи могут быть твоими помощниками и друзьями.

Мне даже муж сказал сразу после рождения нашего сына, что это было похоже на самый счастливый Новый год, умноженный на тысячу. И самое интересное, что первый вопрос, который я задала врачу: "Когда можно снова рожать?" - отметила Ольга.

Серябкина надеется снова вернуться в роддом в скором будущем. Она призналась в любви своему супругу, который оказал ей неоценимую эмоциональную поддержку.

"Спасибо моему мужу, который здесь со мной. Люблю.️ Кстати, именно он первым взял нашего сына на руки. Это было настолько трогательно, что мне хотелось впечатать каждую секунду в память, чтобы ничего не забылось. Конечно, все только начинается.

Благодаря тому, что все так хорошо прошло, я сейчас совсем не переживаю, а учусь общаться с Лукой и начинаю адаптироваться к новому для себя качеству и роли, что я теперь мама", - написала она трогательные строки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943560-nikogda-takogo-ne-ispytyvala-stavshaya-mamoy-seryabkina-zadumalas-o-rozhdenii-vtorogo-malysha/