"Вот это да!": примерившая дерзкий образ Глафира Тарханова удивила поклонников

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова удивила своих фанатов, примерив необычный образ. Многие ее подписчики в соцсети отметили, что не узнали кинодиву, передает NUR.KZ.

Глафира умеет удивлять публику. Однажды из брюнетки она превратилась в яркую блондинку. В другой раз многодетная мама примерила образ соблазнительницы, ну а в этот Глафира показала, что может быть дерзкой и непредсказуемой. Актриса призналась, что такие роли еще не играла.

Новый цвет волос и прическа, черный кожаный плащ и ботфорты, ажурные колготки и длинные перчатки с зебровым принтом, мундштук с сигаретой - образ Тархановой получился оригинальным и огненным.

Многие ее фанаты признались, что в таком виде не узнали любимую героиню сериалов "Громовы" и "Измены".

"Не узнать! Круто!", "Шикарная", "Красивый образ", "Шедеврально", "Вас не узнать", "Ох, вы кто? Где Глафира?", "Просто вау!", "Божественная", "Вам очень идет и цвет волос и стрижка, просто восхитительно", "Шикарно получилось", "Вот это да!", "Прекрасная девушка", "Красавица, моя любимая актриса", - щедро одарили они ее комплиментами.

Мы писали ранее также, что Глафира Тарханова покорила фанатов в платье с глубоким разрезом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969525-vot-eto-da-primerivshaya-derzkiy-obraz-glafira-tarhanova-udivila-poklonnikov/