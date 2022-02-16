"И это мама четверых пацанов?": Глафира Тарханова пленила Сеть соблазнительным образом

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова, наиболее известная по ролям в сериалах "Громовы", "Измены", очаровала фанатов, примерив эффектный образ. Фанаты и коллеги выразили многодетной маме свой восторг, передает NUR.KZ.

"Какие фотографии нужно выкладывать? Как минимум вдохновляющие! А вы как считаете?" - спросила Глафира своих поклонников в Instagram, опубликовав серию чувственных фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Ее снимки в платье-комбинации черничного цвета с открытой спиной впечатлили подписчиков.

Фанаты бесспорно высоко ценят ее за талант, однако не забывают подчеркнуть красоту и соблазнительность Тархановой, щедро осыпая ее комплиментами за каждую фотосессию. И в этот раз их любимица не осталась недооцененной.

Отметим, что 38-летняя красавица-актриса является многодетной мамой. У нее подрастает четверо сыновей.

"Что творит!", "Вы так близко. И так далеко", "Потрясающей красоты женщина! Так хотелось бы хотя бы разочек увидеть вас в жизни", "Как же тебе этот цвет идет", "Эффектная красавица", "Рук изящные изгибы и осанка королевы", "Леди Гамильтон", "Вау, шикарный образ. Просто невероятная", "И это мама четверых пацанов?", "Очень стильно", - отметили они в своих восторженных отзывах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956308-i-eto-mama-chetveryh-patsanov-glafira-tarhanova-plenila-set-soblaznitelnym-obrazom/