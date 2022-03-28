"Сексуальная богиня": Глафира Тарханова в платье с глубоким разрезом покорила фанатов

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова вновь пленила своих поклонников, представ в сексуальном образе. Фанаты отметили, что 38-летняя многодетная мама выглядит просто потрясающе, передает NUR.KZ.

"С днем театра! Пусть в театре все будет ярче, интереснее, драматичнее, веселее, красивее, роскошнее, эмоциональнее, чем в жизни! Театротерапию каждому!" - написала Глафира в Instagram, предлагая тем, кто не увлекается театром, открыть для себя этот чудесный мир искусства.

Пост Глафира сопроводила фотографиями. На снимках актриса в эффектном черно-белом платье с пышными рукавами и глубоким разрезом.

Подписчики поздравили Глафиру с праздником и выразили ей свой восторг.

"Сексуальная богиня", "Красавица. Образ сильной, успешной женщины", "Господи, как вы прекрасны! Наслаждаюсь каждым мгновением из вашей жизни по фото", "Невероятно роскошная", "Фото просто улет", "Очаровательная", "Потрясающе красивые фото! Глаша, вас с днем театра!", "Звездочка", "Образ классный", - написали восхищенные поклонники.

А кое-кто добавил "ложку дегтя", сделав замечание по поводу длины платья.

"С возрастом юбки все короче, разрезы все больше!" - заметил один из комментаторов.

Мы писали ранее, что мать четверых мальчиков Глафира Тарханова покорила Сеть пленительным образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962357-seksualnaya-boginya-glafira-tarhanova-v-plate-s-glubokim-razrezom-pokorila-fanatov/