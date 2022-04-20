"Джеки Чан покинул чат": Нурболат Абдуллин удивил поклонников эффектным прыжком (видео)

Нурболат Абдуллин. Кадр из видео: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин впечатлил соцсети, показав мастерство владения боевым искусством. Артист показал, что находится в прекрасной физической форме, передает NUR.KZ.

"Есть у меня такое иногда", - написал он в Instagram.

На размещенном в Сети видео Нурболат запечатлелся на камеру в прыжке, демонстрируя свою прекрасную физическую подготовку и ловкость. Артист доказал, что искусно владеет приемами боевого искусства.

Надо отметить, что Нурболат - один из ярких представителей шоу-бизнеса, которые серьезно занимаются спортом. Артист однажды рассказал, как похудел, скинув почти 14 килограммов.

Удивленные подписчики прокомментировали эффектные кадры.

"Ван Дамм", "Брюс Ли", "Четко", "Джеки курит в сторонке", "ВанБуллин", "Ты, оказывается, многогранен", "Ого, не знал, что ты так умеешь, брат!", "Что за искусство!", "Ничего себе", "Это нелегко", "Джеки Чан покинул чат", "Лучший из парней, хочу, чтобы мой сын был таким, как вы", "Бэтмен жив", "Человек-паук", "Вам бы в кино сниматься", - написали комментаторы.

Напомним, Нурболат Абдуллин с дочерьми умилил Казнет. Певец также признался в откровенной беседе с телеведущим Арманом Тасыганом, что ревнует красавицу-жену.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965913-dzheki-chan-pokinul-chat-nurbolat-abdullin-udivil-poklonnikov-effektnym-pryzhkom-video/