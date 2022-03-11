"Столько нежности в одном снимке": Нурболат Абдуллин с дочерьми умилил Казнет

Нурболат Абдуллин с дочерьми. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, опубликовал милое фото со своими дочерьми. Растроганные фанаты не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.

На теплой фотографии, опубликованной Нурболатом Абдуллиным в Instagram, маленькие дочери нежно обнимают своего папу.

Подписчики, а их у артиста больше миллиона в этой социальной сети, оставили свои комментарии. Они умились снимку.

"Будь счастлив со своей семьей, живите долго", "Золотые мои, два солнышка", "Какая милая сцена", "Пусть твои доченьки расцветают, как цветочки", "Какое красивое фото", "Самое большое богатство ваше - это ваши дочки-лапочки", "Девочки красивенькие, как папуля. Ваше сокровище!", "Столько нежности в одном снимке", "Какие девочки сладкие", "Цыплятки, будьте здоровы", - написали они.

А несколько часов назад Нурбуллин вновь порадовал своих подписчиков. Он презентовал свой новый трек "Шие" (в переводе с казахского "вишня" - прим. ред.)

"Песня состоит только из нот, требующих поднять настроение и танцевать", - отметил певец.

"У вас все есть - ум, талант, красота", "Супер", "Очень нужная сейчас песня", "Вижу Бурака Озчивита", "Респект", "Поздравляю с премьерой, брат", - оставили свои отзывы фанаты Нурболата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960266-stolko-nezhnosti-v-odnom-snimke-nurbolat-abdullin-s-dochermi-umilil-kaznet/