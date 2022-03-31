"Люди любят красоту": Нурболат Абдуллин признался, что ревнует жену

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин стал гостем программы Тalklike и ответил на вопросы известного телеведущего Амана Тасыгана. Он рассказал, почему его жена не занимается музыкой. А также без утайки ответил, были ли среди его поклонниц желающие завладеть его сердцем.

Супруга Нурболата Абдуллина Гульфарида - профессиональный музыкант. Ведущий спросил, не думает ли певец, что запер в доме талантливую певицу.

"Я бы так не сказал, потому что это ее желание. Я много езжу по стране, если она тоже будет выезжать со мной, то кто будет заниматься воспитанием наших детей. Это наша согласованная внутрисемейная политика.

Пока дети маленькие, она сидит дома, когда они подрастут, то я не против, чтобы она работала по специальности. Она педагог. Мы вместе преподавали в школе раньше. Супруга и сама никогда особо не хотела быть на сцене.

Когда я начал выступать, она и сама поняла это, поскольку это непростой мир. К тому же, я мужчина. Я, конечно же, ревную ее. Это тоже есть. Но я не ставлю крест на ее творчестве, у нее есть время обучить искусству учеников.

Она очень грамотный специалист, хороший педагог. Я уверен в этом на сто процентов. Она ни на что не жалуется. Мы даже не обсуждали этот вопрос", - отметил он.

Нурболат Абдуллин ответил и на вопрос, считает ли он себя секс-символом, как многие его фанатки. И были ли среди них красавицы, желающие завоевать его сердце и разрушить его семью.

Певец ответил, почему старается всегда быть в отличной форме. Не секрет, что Абдуллин - обладатель рельефных мышц и спортивной фигуры. Он выразил благодарность зрителям, которые любят его как творческого человека.

"Хочу стать мотиватором для подрастающего поколения. Люди любят красоту: смотреть на красивое, вдыхать ароматы, угощаться аппетитными блюдами. Мои зрители меня уважают как певца. Они ждут выхода моих новых клипов, песен, таких очень много, слава Богу. Среди них я не встречал таких, кто желает зла мне и моей семье", - отметил он.

Недавно во Дворце Республики в Алматы состоялся сольный концерт Абдуллина.

"Для меня стало большим стимулом и мотивацией, что на мой концерт пришел легендарный актер Асанали Ашимов, я никогда не видел его вживую. Уважаемый всеми нами артист Алтынбек Коразбаев приготовил для меня такой незабываемый сюрприз.

Этот концерт стал первым большим концертом за время моей карьеры. Польза от конкурсов, в которых я принимал раньше участие, это то, что я могу петь в любой обстановке живым голосом, если только не заболит горло.

Я постарался раскрыть все грани своего таланта перед зрителем - играл на домбре, пел, танцуя на сцене. В зале было около 200-300 моих коллег, пришедших меня поддержать. Это и актеры, певцы, танцоры. Можно сказать, что я сдал экзамен", - признался Нурболат.

Артист сожалеет лишь об одном, что на его концерте не было его любимого отца, который скоропостижно скончался.

"Мой отец был на двух моих концертах в столице, а на этом концерте его, к сожалению, уже не было", - признался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962987-lyudi-lyubyat-krasotu-nurbolat-abdullin-priznalsya-chto-revnuet-zhenu/