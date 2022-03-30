"Ножки изумительной красоты": МакSим в эффектном мини-платье очаровала поклонников

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим порадовала своих подписчиков, опубликовав фото в мини-платье. Фанаты выразили ей свой восторг и не преминули отметить красоту ее фигуры и стройных ног, передает NUR.KZ.

На кадрах, которые МакSим опубликовала в Instagram,она запечатлелась в черном бархатном мини-платье с воротником-стойкой, длинными рукавами и небольшим разрезом.

Особый шарм образу придали мягкие золотистые локоны артистки. На видео рядом с ней красавец-далматинец, которого певица ласково гладит. Подписчики умилились кадрам и остались в восторге от нового образа звезды.

"Спасибо за новые фотографии. Марина нежная и красивая, любим и ценим, ждем ваших новых песен", "Какая же красавица", "Богиня", "Добрая, милая, красивая, сильная. Спасибо, что вы с нами", "Ах, родная, ты такая красивая", "Где приобрести такую собачку?", "Невероятно прекрасна", "Какая нежность", "Волшебная", "Ножки изумительной красоты", - не поскупились на комплименты своей любимице преданные фолловеры.

Напомним, в июне прошлого года МакSим госпитализировали с 40% поражения легких. Певицу не смогли вывести из искусственной комы. В сентябре артистка впервые после болезни вышла в свет. После МакSим рассказала, как близкие хотели отобрать ее имущество во время комы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962701-nozhki-izumitelnoy-krasoty-maksim-v-effektnom-mini-plate-ocharovala-poklonnikov/