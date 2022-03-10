"Это просто бомба!": 44-летняя Ольга Орлова впечатлила фанатов сексуальным платьем

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова впечатлила фанатов, появившись в эффектном платье без нижнего белья. Фанаты восхитились ее фигурой, а моралисты принялись читать нотации, передает NUR.KZ.

Ольга Орлова опубликовала новое фото в Instagram. Она поразмышляла о любви мужчины к женщине.

"Когда мужчине нужна женщина, его мало интересует ее прошлое и даже настоящее... Он просто заботится о ее будущем! У вас есть такой человек, с которым хотелось бы вместе навсегда?" - написала Ольга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Отметим, что 44-летняя Ольга Орлова вышла замуж в декабре прошлого года. Позже она рассказала, как супруг завоевал ее сердце. А недавно она призналась, что муж не мучает ее ревностью.

Подписчики отметили, что рады за Ольгу. Они также оценили ее эффектное платье.

"Мы любим тебя", "Недавно видела вас в ресторане, замечательно выглядели и счастливые", "Вы прекрасны! Счастья вам", "Особенное фото", "Какое у вас платье! Очень вам идет", "Шикарно! Прекрасная Ольга и самые точные слова", "Очень красивая и нежная", "Оля, своей красотой вы затмили платье", "Вау, какое платье, это просто бомба!", - написали они.

Однако некоторые не удержались и оставили нелестные комментарии.

"Что за моду взяли? Женщина за сорок без белья с торчащими сосками?! Неужели считаете это нормой?", "А т*ти свои?", "Платье и фигура очень эффектные, но немного неприятно, что женские достоинства напоказ", - отметили недовольные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960048-eto-prosto-bomba-44-letnyaya-olga-orlova-vpechatlila-fanatov-seksualnym-platem/