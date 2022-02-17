"Красива и душой, и телом": фанаты восхитились новым фото Акботы Сейтмагамбет

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Актриса и певица Акбота Сейтмагамбет порадовала почитателей своего таланта новым снимком и поделилась философскими мыслями. Фанаты отметили, что молодая мама не только хороша собой, но и очень трудолюбива, передает NUR.KZ.

В настоящее время экс-солистка "КешYOU" ведет утреннюю программу на телевидении, а также успевает записывать новые песни. Актриса старается выглядеть на все сто процентов, что несомненно ценят ее поклонники.

Акбота разметила новое фото в Instagram и оставила к нему комментарий.

"Если потухнешь, не разгоревшись, кого ты этим опечалишь? Если будешь оглядываться на каждую лающую собаку, как достигнешь цели?" - поделилась она своими мыслями.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что актриса импонирует им. Мать двоих детей развелась с мужем Дауреном Айдаркуловым в 2020 году. Фанаты мечтают видеть свою любимицу счастливой.

"Нравится мне эта девушка. Не унывает, все должны быть такими, как Акбота", "Ты супер", "Не смотри на тех, кто пишет всякие гадости, будь счастлива", "Будь здорова, ты нужна своим детям", "Ты достигнешь высот, твоя судьба в твоих руках", "Акботашка, ты красива и душой, и телом", "Куколка", "Ты прекрасна. Но искры в глазах не вижу", "Будь сильной", - отметили они.

Ранее Акбота Сейтмагамбет намекала на перемены в жизни и отметила, что по-настоящему счастлива. Она заверила, что в ее окружении есть люди, которые любят ее такой, какая она есть. А недавно она разыграла фанатов признанием о беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956562-krasiva-i-dushoy-i-telom-fanaty-voshitilis-novym-foto-akboty-seytmagambet/