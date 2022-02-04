"Не верьте глазам": Акбота Сейтмагамбет разыграла фанатов признанием о беременности

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская певица Акбота Сейтмагамбет шокировала своих фанатов признанием о беременности. Однако мать двоих детей и экс-супруга актера Даурена Айдаркулова позже заверила, что просто пошутила, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, не беременна ли Акбота, поскольку увидели в ее руках шарики, предназначенные для проведения гендер-пати.

"Ух, в общем, так сложилось, что вслед за моими цыплятами в этот мир придет их братишка. Это хорошо, что разница между ними небольшая. Новостей предостаточно", - написала она в сторис Instagram.

Отметим, что у Акботы подрастают двое малышей. Артистка была замужем за шоуменом Дауреном Айдаркуловым, с которым развелась летом 2020 года.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Конечно, новость о том, что экс-солистка "КешYOU" ждет малыша, не могла не удивить ее фанатов. Однако позже певица призналась, что пошутила насчет своей беременности.

"Это шутка. Помните, что не все, что вы видите, правда. А если короче, не верьте глазам. К нам в студию приходила беременная женщина, это для нее мы подготовили мероприятие. Дай Бог, чтобы она родила на свет здоровенького малыша", - написала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Ранее мы писали, что Акбота Сейтмагамбет намекнула на перемены в ее жизни. Также она призналась, что в ее окружении есть люди, которые любят ее такой, какая она есть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954643-ne-verte-glazam-akbota-seytmagambet-razygrala-fanatov-priznaniem-o-beremennosti/